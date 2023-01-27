На центральных улицах Курска убирают рекламные конструкции

Улицы Ленина и Карла Маркса должны соответствовать требованиям дизайн-кода Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном комитете архитектору и градостроительства заявляют, что улицы Ленина и Карла Маркса должны соответствовать требованиям дизайн-кода. Поэтому 26 и 27 января здесь сотрудники управления по делам ГО и ЧС при администрации города демонтируют 40 рекламных конструкций.

Эти объекты нарушают требования правил благоустройства областного центра. Всем собственникам заранее были направлены уведомления о нарушении правил, где ставили срок для устранения, однако с их стороны ничего не было сделано.

Еще одним адресом станет улица Радищева, 87. 26 января там уже в четвертый раз демонтировали вывеску, появившуюся вновь.