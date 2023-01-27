В Курске автобус сбил девушку на переходе

Девушку доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 26 января примерно в 11:50 на улице Ленина. Как рассказывают в региональном УГИБДД, 42-летний водитель, управляя, автобусом ПАЗ 32054, двигаясь со стороны улицы Карла Маркса по площади Перекальского в направлении улицы Ленина, сбил 23-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка-пешеход была госпитализирована. Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего.

Всего 26 января на территории Курской области зарегистрировано 17 ДТП с материальным ущербом. За пьяное вождение отстранен от управления ТС один водитель. 31 пешеход нарушившил ПДД РФ,всего выявлено 4300 нарушений ПДД РФ.