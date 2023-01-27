В Курской области произошел пожар в жилом доме

Причину пожара выясняют Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 27 января в 05:43. Горел дом в селе Троицкое Пристенского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 06:02, справиться с огнем удалось в 06:06.

- В результате пожара в надворной постройке размерами повреждена изнутри летняя кухня, сгорела и обрушилась кровля по свей площади. Пострадавших нет,- сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 16 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».