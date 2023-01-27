Под Курском на пожаре погиб мужчина

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 27 января в 06:25. Горел жилой дом в селе Банищи Льговского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 06:59, справиться с огнем удалось в 07:00.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что в результате пожара в жилом деревянном доме выгорела комната. К сожалению, не обошлось без жертв, на месте пожара спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины.

Пожар тушили 17 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».