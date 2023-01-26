27 января на Курскую область опустится туман

Автомобилистам советуют воздержаться от поездок в тумане Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21:00 26 января по девять часов вечера 27 января будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается туман.

Ветер будет юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-10º мороза, днем от 4º мороза до 1º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения 112.