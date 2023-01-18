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НовостиОбщество18 января 2023 8:37

В Курске открыли Центр подготовки и размещения спортсменов

Зданием будут пользоваться воспитанники спортшколы «Арена» и участники разных соревнований
Кристина ГОРБАТЕНКО
Центр появился в Мокве на территории лыжной базы спортивной школы зимних видов спорта «Арена»

Центр появился в Мокве на территории лыжной базы спортивной школы зимних видов спорта «Арена»

Фото: Архив "КП"

В Курске появился Центр подготовки и размещения спортсменов. Его открыли в Мокве на территории лыжной базы спортивной школы зимних видов спорта «Арена». Как сообщают в областной администрации, пользоваться Цетром смогут воспитанники спортшколы и участники соревнований, которые будут проводиться на лыжной трассе.

В здании есть раздевалки для спортсменов, тренерские, помещение для хранения инвентаря, туалеты.

- Безусловно, такой центр был необходим нашим юным спортсменам. Раньше им приходилось пользоваться приспособленными помещениями, а обустроенные раздевалки и санузлы отсутствовали», – отметил замгубернатора Виктор Карамышев.

Добавим, в отделении лыжных гонок спортивной школы зимних видов спорта «Арена» подготовку на начальном этапе проходят 42 спортсмена, еще 34 человека – на тренировочном этапе. Сейчас ведется набор детей в группу спортивно-оздоровительного этапа.