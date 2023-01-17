В ДТП под Курском пострадали три человека

Спасатели деблокировали одного из водителей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Утром 17 января на автодороге в Щигровском районе столкнулись «Лада Калина» и «ВАЗ 2114». На место аварии выезжали пожарные, скорая медицинская помощь и полиция.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, один из автомобилей слетел в кювет, его водитель оказался заблокированным в салоне. Спасатели деблокировали его из авто и передали в карету скорой медицинской помощи.

Всего в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека. Они были доставлены больницу.

Добавим, сегодня мониторинг федеральных автомобильных дорог Курской области осуществляется в режиме реального времени при помощи 13 видеокамер, установленных на федеральных дорогах.