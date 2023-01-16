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НовостиОбщество16 января 2023 10:24

В 2022 году в Курской области произошло 44 ДТП с участием водителей автобусов

В регионе стартует профилактическое мероприятие "Пассажирские перевозки"
Кристина ГОРБАТЕНКО
Будут проверять необходимые документы, техническое состояние транспортных средств, багаж, груз

Будут проверять необходимые документы, техническое состояние транспортных средств, багаж, груз

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в региональном УГИБДД, в 2022 году на территории Курской области с участием водителей автобусов было зарегистрировано 44 ДТП, в которых 68 человек получили ранения, а двое погибли. По вине водителей автобусов произошло 22 ДТП, в которых 37 человек пострадали.

Чтобы обезопасить пассажирские перевозки в регионе с 16 по 26 января пройдет профилактическое мероприятие "Пассажирские перевозки". В рамках, которого сотрудники полиции проверят качество услуг, оказываемых пассажироперевозчиками.

Так, будут проверять необходимые документы, техническое состояние транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багаж, груз, соблюдение режима труда и отдыха водителями.