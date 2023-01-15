В Курском областном реабилитационном центре имени Феодосия Печерского завершен капремонт

Главный корпус областного реабилитационного центра им. Феодосия Печерского был построен в 1978 году. Капитальный ремонт здесь провели впервые. Из областного бюджета было выделено более 92 млн рублей.

Специалисты поменяли входные двери, сделали внутреннюю отделку, заменили электропроводку, системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления.

Кроме того, в 2021 году на сумму более 11 млн. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов сделали капитальные ремонты сетей наружного освещения и ограждения территории, закуплено реабилитационное оборудование.

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передано игровое, диагностическое, реабилитационное оборудование и инвентарь, компьютерная и мультимедийная техника. Полностью оснащен кабинет логопеда, установлены уличные тренажеры для инвалидов, детская площадка и спортплощадка «Воркаут».

Ежегодно здесь проходят реабилитацию около 1500 пациентов.

Первый реабилитационно-оздоровительный заезд планируется 1 февраля для жителей приграничных районов – Глушковского, Суджанского и Рыльского, сказали в администрации региона.