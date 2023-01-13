14 января в Курске будет до пяти градусов мороза

Местами ожидается небольшой снег Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На дорогах местами гололедица с 13 по 14 января 2023 года

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21:00 13 января девяти вечера 14 января будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на дорогах - гололедица.

Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура: ночью 3-8º мороза, днем 0-5º мороза.

В региональном ГУ МЧС просят курян быть внимательными за рулем во время гололеда и соблюдать правила безопасности.

Пешеходом советуют передвигаться осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения -112.