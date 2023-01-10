Прописать ребенка куряне теперь могут через «Госуслуги»

В ведомства теперь идти не обязательно, все можно сделать онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зарегистрировать ребенка по месту жительства для курян стало проще. Как сообщает Минцифры России, подать заявку родители теперь могут через «Госуслуги».

Раньше оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записи ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформления льгот и пособий.

Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей, который и направляет заявление. Для этого нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

В МВД рассмотрят заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.

Прописку для детей оформили онлайн уже шесть тысяч семей по всей России.