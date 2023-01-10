Минсоцобеспечения Курской области подписало соглашение с Российским Красным Крестом

Организация планирует совместно с министерством соцобеспечения, материнства и детства региона и общественной организацией «Матери Курского края» оказывать помощь семьям военнослужащих, которые принимают участие в СВО Фото: Светлана ВОЛКОВА

Между Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области и Курским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» подписано соглашение о сотрудничестве. Планируется разработка совместных проектов, сообщают в Доме Советов.

- Специалисты Красного Креста оказывают психологическую помощь, реализуют программы реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отделение постоянно развивается, прирастает сотрудниками и волонтерами, - подчеркнул исполнительный директор Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Алексей Гапонов.

С начала 2022 года Красный Крест помогает вынужденным переселенцам. Теперь организация планирует совместно с министерством соцобеспечения, материнства и детства региона и общественной организацией «Матери Курского края» оказывать помощь семьям военнослужащих, которые принимают участие в СВО.

- Совместно уже реализовано более десяти гуманитарных программ для беженцев, это вручение ваучеров на одежду и питание, выдача продуктовых наборов, предметов личной гигиены, SIM-карт, канцтоваров и сладких подарков для детей. Общая сумма помощи от Красного Креста в регионе превышает 15 млн рублей, - сказала министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.