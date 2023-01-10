17 курских медиков поедут в командировку в ДНР

Детей принимали педиатр, детский хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, кардиолог, отоларинголог и другие специалисты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники медицинских учреждений Курской области два месяца работали на территории Донецкой Народной Республики и приняли за это время более трех с половиной тысяч детей. Курская медицинская бригада из 15 человек состояла из врачей и среднего медицинского персонала.

- Среди пациентов были воспитанники детских садов, школьники, несовершеннолетние студенты учреждений среднего профессионального образования. Детей принимали педиатр, детский хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, кардиолог, отоларинголог и другие специалисты, – рассказал руководитель медицинской бригады из Курской области, заместитель главного врача городской клинической больницы №4 Сергей Горбунов.

По итогам работы за ноябрь и декабрь все работавшие курские специалисты отмечены почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения ДНР. В ближайшее время команда в обновленном составе из 17 человек вновь отправится на территорию Донецкой Народной Республики для продолжения работы.