Более 500 школьников Курска примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

В прошлом учебном году в региональном этапе, с учетом областных олимпиад, приняли участие 595 школьников Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 10 января начинается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в нем планируют принять участие 542 ученика.

Как рассказали в комитете образования Курска, впервые участие в олимпиаде по китайскому языку примут два школьника, которые осваивают дисциплину самостоятельно.

Напомним, в прошлом учебном году в региональном этапе, с учетом областных олимпиад, приняли участие 595 школьников.

Ранее КП сообщала, что в 2023 году в Курске продолжат ремонтировать учебные учреждения. Так, в проекте «Модернизация школьных систем образования» принимают участие четыре школы: №№ 3, 13, 19 и 53. Об этом рассказали в комитете образования города.

В ходе реализации проекта капитально отремонтируют фасады зданий и кровлю, проведут работы по ремонту внутренних помещений, пищеблоков, систем отопления и многое другое. На эти цели предусмотрено более 392 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.