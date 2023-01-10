Под Курском сгорел жилой дом

Причину ЧП выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 11:43 10 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в доме в селе Нижняя Грайворонка Советского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС региона огонь удалось потушить в 12:00.

В жилом деревянном доме полностью сгорела кровля. К счастью, пострадавших нет.

Огонь тушили 18 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.