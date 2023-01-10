Курянин отсудил 137 тысяч рублей за рухнувший на авто фасад

Решение еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Железногорский городской суд взыскал с МУП «Единый расчетный центр г. Железногорска» ущерб, причиненный из-за падения фрагмента облицовки фасада на припаркованный рядом автомобиль

Курянин обратился в суд с иском к МУП «Единый расчетный центр г. Железногорска» о взыскании денег в счет возмещения материального ущерба - более 110 тысяч рублей и морального вреда в сумме 30 тысяч рублей, а также других понесенных расходов.

В обоснование иска он указал, что в мае 2022 года припарковал свой автомобиль рядом с «Единым расчетным центром», в тот же день обнаружил, что автотранспорт поврежден, так как на него упал фрагмент облицовки фасада здания.

Заявленные требования суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца более 137 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.