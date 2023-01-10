Оставшимся без отопления курянам выдадут обогреватели

Обогреватели нужно будет вернуть при завершении ремонтных работ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Из-за аварии на теплосети на улице Дейнеки в Курске в управлении по делам ГО и ЧС при администрации города организовали выдачу электрических обогревателей курянам, проживающим в домах, которые остались без отопления. Об этом сообщили в мэрии.

Для получения обогревателя необходимо оставить заявку в ЕДДС Курска по телефону – 51-92-80. Получить обогреватель можно по адресу: ул. 50 лет Октября, 149.

Семьям с детьми, одиноким престарелым гражданам и инвалидам отопительные приборы доставят сотрудники управления по делам ГО и ЧС.

Обогревателями можно пользоваться временно, их нужно будет вернуть в управление по делам ГО и ЧС при завершении ремонтных работ.