В Курской области за время новогодних праздников поймали 91 пьяного водителя

Контроль за соблюдением ПДД продолжат и после праздников Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области во время больших новогодних выходных стражи порядка внимательно следили за соблюдением гражданами ПДД. Так, в областной ГИБДД сообщают, что в праздничные дни к ответственности привлекли 91 пьяного водителя.

23 из них отказались от прохождения освидетельствование на состояние опьянения. 17 - задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Контроль за соблюдением ПДД продолжится и после праздников.

В региональном комитете транспорта и дорог напоминают, что наиболее частая причина аварий с летальным исходом – нетрезвое состояние и превышение скоростного режима. Соблюдайте ПДД, берегите себя и окружающих.