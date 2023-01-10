Курянин перевел мошенникам более 700 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, житель Курска на сайте бесплатных объявлений нашел рекламу о продаже комплектующих. Продавец предложил уйти с ресурса на сайт строительной компании и ознакомиться со всеми предложениями.

Когда товар был выбран, курянин перечислил более 700 тысяч рублей по предоставленным на сайте реквизитам. Ему выслали документы о заключении сделки и обещали доставить материалы в ближайшее время. Но через две недели товар до сих пор не доставили, тогда мужчина обратился в полицию

Выяснилось, что сайт, которым было предложено воспользоваться, действительно схож с ресурсом крупной компании, но имеет отличия.

В настоящее время в ситуации разбираются полицейские. Возбуждено уголовное дело.