В 2023 году в Курске капитально отремонтируют четыре школы

Также в этих школах педагоги повысят свою квалификацию Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2023 году в Курске продолжат ремонтировать учебные учреждения. Так, в проекте «Модернизация школьных систем образования» принимают участие четыре школы: №№ 3, 13, 19 и 53. Об этом рассказали в комитете образования города.

В ходе реализации проекта капитально отремонтируют фасады зданий и кровлю, проведут работы по ремонту внутренних помещений, пищеблоков, систем отопления и многое другое. На эти цели предусмотрено более 392 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

Кроме того, как сообщают в мэрии, в этих школах благоустроят территории, а педагогические работники повысят свою квалификацию.