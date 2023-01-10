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НовостиОбщество10 января 2023 9:04

В 2023 году в Курске капитально отремонтируют четыре школы

На эти цели выделено более 392 миллионов рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Также в этих школах педагоги повысят свою квалификацию

Также в этих школах педагоги повысят свою квалификацию

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2023 году в Курске продолжат ремонтировать учебные учреждения. Так, в проекте «Модернизация школьных систем образования» принимают участие четыре школы: №№ 3, 13, 19 и 53. Об этом рассказали в комитете образования города.

В ходе реализации проекта капитально отремонтируют фасады зданий и кровлю, проведут работы по ремонту внутренних помещений, пищеблоков, систем отопления и многое другое. На эти цели предусмотрено более 392 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

Кроме того, как сообщают в мэрии, в этих школах благоустроят территории, а педагогические работники повысят свою квалификацию.