В Курской области обнаружили шесть случаев незаконной рубки хвойных деревьев

С 1 декабря провели более 150 рейдов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области в преддверии новогодних праздников Минприроды усилило количество патрулирований в лесах. Так, в областной администрации сообщают, с 1 декабря было проведено более 150 рейдов.

В итоге специалисты выявили шесть фактов незаконной рубки хвойных деревьев - в Солнцевском, Щигровском и Обоянском лесничествах. Все материалы передали в правоохранительные органы, для проведения проверочных мероприятий.

В Курской области патрулирование лесов, направленное на выявление незаконных рубок, продолжается.

Ранее КП сообщала, что в Курске стартует проект «Елки-Щепки». 15 января экотакси проедет по городу и заберет новогодние елки, сосны и пихты. Все собранные деревья превратят в щепу, которая пойдет на подстилочный материал для животных.

Организаторы акции напоминают, что новогоднее дерево должно быть чистым – без мишуры, игрушек и прочих украшений. Елку можно сдать целиком или предварительно порубить и принести в мешке.