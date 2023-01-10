Под Курском автомобиль сбил 70-летнего мужчину

Пенсионера доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 9 января примерно в 18:50 на 27 километре автодороги "Курск-Поныри", Золотухинского района. Как рассказывают в региональном УГИБДД, 71-летний водитель, управляя автомобилем "ЗАЗ ШАНС", сбил 70-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 9 января на территории Курской области было зарегистрировано восемь ДТП с материальным ущербом. За нахождение в пьяном виде отстранены от управления ТС шесть водителей, еще четыре водителя отказались от прохождения освидетельствование на состояние опьянения.