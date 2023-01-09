Курские баскетболисты крупно проиграли в Екатеринбурге

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 18-ю очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Накануне, 8 января, в Екатеринбурге в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный «Уралмаш» принимал курские «Русичи». Увы, дать бой единоличному лидеру турнира гости не смогли, уступив в каждом из четырех игровых отрезков. Особенно уверенно уральцы провели первую (25:13) и четвертую четверти (26:14). Итоговый счет – 109:75 в пользу «Уралмаша».

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Константин Глазырин (16 очков), Роман Казюлин (13), Иван Аладко (12), Александр Винник (девять) и Владислав Соловьев (шесть).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 18-ю очками. Лидируют «Уралмаш» (29 баллов), московская «Руна» (27) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (25). Теперь 11 января куряне сыграют на выезде с «Темпом». Начало игры в 16:00.