В Курске появится театральный музей

Музей будет в здании драмтеатра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина совместно с Курским государственным драматическим театром им. А.С. Пушкина создадут театральный музей.

Он будет располагаться в здании Курского драматического театра. Открытие запланировано на ноябрь 2023 года и будет приурочено к 235-й годовщине со дня рождения уроженца Курской губернии Михаила Щепкина, начавшего свою деятельность именно на сцене местного театра. Посетители смогут узнать об истории театра, его связи с именем великого актера и другими знаменитыми театральными деятелями.

Планируется, что арт-пространство станет многофункциональным культурно-театральным центром: там будут дискуссионный клуб, арт-кафе, помещение для проведения мастер-классов.

Сейчас создается проект экспозиции музея.