Куряне могут принять участие в конкурсе на лучший зимний двор

Лучший зимний двор будут выбирать по всей России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России». Он проходит по 28 февраля 2023 года.

Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды и проходит по следующим номинациям:

- «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» (праздники, культурные и спортивные события и т.п.);

- «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» (каток, горка, ледовая крепость);

- «Лучшее зимнее оформление двора» (новогодняя елка, ледовые или снеговые фигуры).

Принять участие может любой гражданин России. Для этого необходимо подать заявку с приложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru/ до 28 февраля 2023 года включительно.

С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.