15 января куряне смогут сдать елки на переработку

Новогодние ели переработают на подстилку животным Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартует проект «Елки-Щепки». 15 января экотакси проедет по городу и заберет новогодние елки, сосны и пихты. Все собранные деревья превратят в щепу, которая пойдет на подстилочный материал для животных.

Организаторы акции напоминают, что новогоднее дерево должно быть чистым – без мишуры, игрушек и прочих украшений. Елку можно сдать целиком или предварительно порубить и принести в мешке.

Расписание маршрута экотакси:

10:00 – 10:20 – точка у входа в кинотеатр «Ассоль», ул. Малышева, 2/23А;

10:30 – 10:50 – парковка у детской площадки на пр. В. Клыкова, 62;

11:00 – 11:20 – парковка ТЦ «Бумеранг», ул. Студенческая, 20А;

11:40 – 12:00 – пер. Блинова, 2А, напротив ТЮЗа;

12:10 – 12:30 – ул. Челюскинцев, 25;

12:50 – 13:10 – парковка у сквера Героев 16-й Воздушной Армии, ул.1-я Вишневая, 1.

21 января экотакси проедет вновь, но уже по другому маршруту. Также елку можно будет положить в специальный контейнер с наклейкой «Елки-Щепки». До 31 января они будут установлены по двум адресам: пр. Клыкова, 4 и ул. К. Маркса, 72/21.