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НовостиПроисшествия9 января 2023 13:20

Житель Курска перевел деньги за запчасти, которые не получил

Мужчина лишился 25 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Полиция завела уголовное дело

Полиция завела уголовное дело

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С заявлением о краже денег под предлогом купли-продажи товара обратился житель Курска. В социальной сети в группе по продаже автозапчастей он увидел предложение о реализации подходящей двери на свой автомобиль. Продавец в личной беседе гарантировал отправку товара в любой город при условии его полной оплаты, рассказали в УМВД региона.

Курянин перевел почти 25 тысяч рублей на указанный счет, но ответа о дате отправки купленной детали не получил ни в этот день, ни в последующие. В дальнейшем его страницу заблокировали. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Полиция настоятельно просит при совершении любых сделок отказаться от перевода денег за товар до его фактического получения.