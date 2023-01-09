Под Курском в ДТП пострадала женщина

На трассе столкнулись две иномарки Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 8 января примерно в 15:55 на 45-м километре автодороги «Курск-Поныри» Золотухинского района Курской области.

По предварительным данным здесь столкнулись автомобиль «Нива Шевроле» под управлением 60-летней женщины и «Шевроле Клан», за рулем которой был 44-летний водитель.

- В результате ДТП 38-летняя женщина-пассажир автомобиля «Нива Шевроле» получила ранения, ее доставили в больницу, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводят проверку, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции.

Всего с 31 декабря по 8 января на территории Курской области зарегистрировано 22 ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 7 января примерно в 12:10 на 30 километре автодороги «Конышевка-Жигаево» Конышевского района.

В результате ДТП 32-летняя женщина-пассажир, двухлетний мальчик-пассажир и пятилетний мальчик-пассажир автомобиля «Шкода» получили ранения и были доставлены в больницу.