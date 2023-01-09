В Суджанском районе Курской области военные РФ наносят удары по огневым точкам ВСУ

В приграничных районах Курской области снова неспокойно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

9 января в приграничных районах Курской области снова неспокойно. В областной администрации объяснили громкие звуки, который слышны в Суджанском районе.

- Наши военные выполняют боевые задачи: наносят удары по выявленным огневым точкам противника на вражеской территории, - сказали в обладминистрации.

Напомним, 8 января со стороны Украины был обстрелян приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт:

- Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи.