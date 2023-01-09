С 10 по 13 января в Центральном округе Курска отключат электроэнергию

Будут проводить очередные плановые работы на электросетях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске в Центральном округе временно будет отключена электроэнергия. Причина – проведение очередных плановых работ на электросетях.

Так, с 10 по 13 января с девяти утра до 13:00 без света останутся:

1-й Кирпичный переулок

2-й Кирпичный переулок

3-й Кирпичный переулок.

Телефон для справок: 32-40-89.

В Сеймском и Железнодорожном округах с 9 по 13 января свет отключать не будут.

Телефоны для справок: 37-31-28; 26-32-10.