С 10 по 13 января в Центральном округе Курска отключат электроэнергию

Будут проводить очередные плановые работы на электросетях
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске в Центральном округе временно будет отключена электроэнергия. Причина – проведение очередных плановых работ на электросетях.
Так, с 10 по 13 января с девяти утра до 13:00 без света останутся:
1-й Кирпичный переулок
2-й Кирпичный переулок
3-й Кирпичный переулок.
Телефон для справок: 32-40-89.
В Сеймском и Железнодорожном округах с 9 по 13 января свет отключать не будут.
Телефоны для справок: 37-31-28; 26-32-10.