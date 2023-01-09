В Курске женщина украла из магазина вещи на сумму более 20 тысяч рублей

40-летняя жительница Московской области приехав в Курск к знакомым
Фото: Архив "КП"
В региональном УМВД рассказывают, 40-летняя жительница Московской области приехав в Курск к знакомым. Здесь в крупном торговом центре в понравившемся ей магазине женщина выбрала момент, когда продавцы были заняты и, спрятав под своей одеждой, вынесла несколько комплектов вещей определенной фирмы.
Как выяснилось в дальнейшем, одежду она продала посторонним людям.
Установить личность воровки удалось благодаря камерам видеонаблюдения. После предъявления записей с них, женщина созналась в краже.
Сотрудники полиции сообщают, возможно, женщина причастна к другим преступлениям. Эту информацию сейчас проверяют.
Возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб москвичке предстоит возместить.