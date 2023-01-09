В ДТП под Курском погибли два человека

Авария произошла 5 января Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 5 января примерно в 11:55 на 499 километре автодороги М2 «КРЫМ». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «Mazda 3»,под управлением 28-летней девушки-водителя, столкнулся с встречным автомобилем «Volvo FH-Truck 4x2», за рулем которого был 43-летний водитель.

В результате ДТП девушка-водитель, а также пассажиры автомобиля «Mazda 3»: 26-летняя девушка и 30-летний мужчина, скончались на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего с 31 декабря по 8 января на территории Курской области зарегистрировано 22 ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 7 января примерно в 12:10 на 30 километре автодороги «Конышевка-Жигаево» Конышевского района. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта», под управлением 32-летней женщины-водителя, столкнулся с встречным автомобилем «Шкода Октавия», за рулем которого был 27-летний водитель.

В результате ДТП 32-летняя женщина-пассажир, двухлетний мальчик-пассажир и пятилетний мальчик-пассажир автомобиля «Шкода» получили ранения и были доставлены в больницу.