В Курске на стадионе школы № 48 залили каток

Посетить каток можно в любое время Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На стадионе курской школы № 48 появился каток. Его площадь составляет 1800 квадратных метров.

Как говорят в городской администрации, хоккейная коробка здесь была установлена в 2010 году, с тех пор каждую зиму при школе работает каток.

Чтобы юные фигуристы и хоккеисты могли переобуться или отдохнуть, вдоль бортиков поставили скамейки. Каток освещают уличные фонари, так что посетить его можно в любое время суток.

В комитете образования Курска сообщили, катки также будут работать на территориях школ №№ 38, 40, 46, 47, 52, 56, а также в Детском парке.