В Курске начался прием заявлений на сдачу ЕГЭ

Экзамен смогут сдать учащиеся учреждений среднего профессионального образования и выпускники прошлых лет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 9 января, в Курске начался прием заявлений для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ для учащихся учреждений среднего профессионального образования и выпускников прошлых лет.

В городском комитете образования сообщили, что прием заявлений продлится до 1 февраля 2023 года.

В мэрии рассказывают, что в прошлом году такой экзамен сдавали 251 человек из числа выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования.