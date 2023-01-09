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НовостиОбщество9 января 2023 8:44

В Курске начался прием заявлений на сдачу ЕГЭ

Об этом сообщили в городской администрации
Кристина ГОРБАТЕНКО
Экзамен смогут сдать учащиеся учреждений среднего профессионального образования и выпускники прошлых лет

Экзамен смогут сдать учащиеся учреждений среднего профессионального образования и выпускники прошлых лет

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 9 января, в Курске начался прием заявлений для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ для учащихся учреждений среднего профессионального образования и выпускников прошлых лет.

В городском комитете образования сообщили, что прием заявлений продлится до 1 февраля 2023 года.

В мэрии рассказывают, что в прошлом году такой экзамен сдавали 251 человек из числа выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования.