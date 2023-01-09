В курском селе произошел пожар в жилом доме

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 8 января в 22:27. Горел дом по адресу: село Александровка Кореневского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 22:45, справиться с огнем удалось в 22:46.

- В деревянном, мазанном глиной, жилом доме повреждена стена на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».