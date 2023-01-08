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НовостиСпорт8 января 2023 14:53

Губернский каток в Курске в Новом году посетили более четырех тысяч человек

В будние дни первые три сеанса здесь бесплатные
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Каток расположен рядом с Театральной площадью

Каток расположен рядом с Театральной площадью

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 4000 курян и гостей города посетили Губернский каток в Новом году.

Большой популярностью у маленьких курян пользуются школы юных фигуристов и хоккеистов, работающие со 2 января.

После завершения новогодних каникул школа будет работать по вторникам и четвергам с 18.30 до 19.30, в субботу с 11.00 до 12.00.

Занятия бесплатные. Вход на каток - 150 рублей, прокат коньков - 150 рублей.

Кстати, благодаря искусственной системе охлаждения перепады температуры катку не страшны.

Напомним, что в будние дни первые три сеанса бесплатны для посетителей — в 11.00, 12.30 и 14.00. В остальное время вход - 150 рублей.