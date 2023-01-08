Под Курском сгорел трансформатор

В 22:44 7 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании трансформаторе. ЧП случилось в деревне 2 – я Моква Курского района Курской области.

Пожар потушили в 23:27.

В результате пожара огнем поврежден весь трансформатор, оплавлены провода.

Огонь тушили 17 человек и шесть единиц техники, рассказали в МЧС региона.

Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.