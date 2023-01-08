Ночью 8 января температура в Курской области упала до -26

В регионе будет довольно холодно Фото: Даниил НАЙХИН

8 января в регионе будет малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура днем - 11-16° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 5000 – 7000 метров.

До 9 января в Курской области ожидается опасное метеорологическое явление аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха составит минус 13-23 градуса, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Первые случаи обморожения уже зарегистрированы в этом году. В новый год в Курчатовском районе в больницу попал 66-летний пенсионер с признаками обморожения.

В такую погоду стоит избегать тесной и влажной одежды и обуви, а также переутомления, голода, вынужденного длительного неподвижного и неудобного положения. Факторы риска - если у вас уже была холодовая травма, ослабленный болезнью организм, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, курение и употребление алкоголя.