Курские баскетболистки разгромили красноярский «Енисей»

Эва Лисец (№ 38) набрала сегодня 14 очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 7 января, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске местное «Динамо» принимало красноярский «Енисей». Хозяйки паркета ожидаемо выиграли каждую из четырех четвертей. Особенно уверенно они провели второй игровой отрезок – 17:10. Итоговый счет – 79:59 в пользу динамовского клуба.

В ТОП-5 результативных игроков курянок вошли - Эва Лисец, Анна Буровая (по 14 очков), Елизавета Комарова (11), Александра Штанько (девять) и Елизавета Шабанова (восемь).

После сегодняшнего игрового дня лидирует УГМК из Екатеринбурга – 32 балла. Столько же очков в активе курянок, но они провели на одну игру больше. Следом располагается московский МБА (30). Теперь 12 января «Динамо» примет подмосковную «Спарту энд К» (24 очка, пятое место). Начало игры в 19:30.