Под Курском сгорел дом

Причину ЧП выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 08:59 7 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом деревянном доме в поселке Роговое Мантуровского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные спасатели 14 ПЧ Мантуровского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники газовой службы и электросетей.

Пожар удалось потушить в 09:37.

В результате пожара в жилом деревянном доме повреждена кровля, потолочное перекрытие, вещи.

Огонь тушили 18 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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