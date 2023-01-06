С 1 января в Курской области действует программа расширенного скрининга новорожденных

В случае выявления патологии врачи сразу назначат специфическое лечение, заверила министр здравоохранения региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 января в работу неонатальных служб Российской Федерации включена программа расширенного скрининга новорожденных. Объем тестирования на врожденные заболевания вырос с пяти до 36 патологий. В него включены наследственные болезни обмена, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия.

Запуск программы в регионе проконтролировала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

- Обследование проводят всем доношенным детям на вторые сутки жизни и малышам, родившимся недоношенными, на седьмые сутки. Пробы для проведения скрининга в областном перинатальном центре взяли уже у 21 малыша. В случае выявления патологии врачи сразу назначат специфическое лечение, что позволит значительно улучшить прогноз течения заболевания и избежать тяжелых последствий для здоровья ребенка, - рассказала Екатерина Письменная.

Само обследование состоит из нескольких этапов. Первый проводят в роддоме, где ребенок появился на свет. Одну пробу направляют в медико-генетическую лабораторию Курска, вторую - в Москву для дополнительного исследования.

Перинатальный центр также получил новое медицинское оборудование – инкубатор для ЭКО и аппарат «Тианокс», который позволяет проводить ингаляционную терапию при острой легочной гипертензии, особенно у недоношенных детей с дыхательной недостаточностью. На закупку этого оборудования из областного бюджета выделено 8,5 млн рублей.