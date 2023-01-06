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НовостиПроисшествия6 января 2023 8:53

Пассажирка такси в Курске украла деньги из сумки

Полиция завела уголовное дело
Ольга ДАНИЛОВА
Женщина забрала три тысячи рублей

Женщина забрала три тысячи рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратилась жительница Курска с заявлением о пропаже сумки. Оперативникам она рассказала, что могла забыть личные вещи в такси, но связаться с водителем у нее не получилось.

Полицейские установили водителя, в автомобиле которого нашли ту самую пропавшую сумку. Все содержимое оказалось невредимым, кроме трех тысяч рублей наличными.

Водитель пояснил, что не заметил забытых вещей и к краже не имеет отношения. После доставки пассажирки по указанному ей адресу, он принял еще один заказ от другой курянки. Вторую пассажирку также проверили.

При опросе она призналась, что забрала деньги из найденной сумки не привлекая внимания водителя. Деньги потратила в тот же день, рассказали в полиции.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Женщина обязалась возместить ущерб.