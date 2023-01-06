В Курске на Клыкова сгорела "Газель"

Причину ЧП выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В десятом часу утра 6 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит автомобиль на проспекте Клыкова в Курске.

На место ЧП выезжали пожарные ПСЧ №20 Курска, полиция, медики скорой помощи.

Пожар удалось потушить примерно в половине десятого утра.

Сгорела "Газель". В результате пожара поврежден моторный отсек, пострадавших нет, сказали в ГУ МЧС региона.

Огонь тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.