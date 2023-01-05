В Курске завершили ремонт трубопровода, из-за которого отключили ЖКУ в 34 домах

Под отключение попали в основном многоэтажки в центральной части города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты ПАО «Квадра» приступили к заполнению теплосетей после завершения ремонта трубопровода на улице Павлуновского в Курске, сообщает мэрия города.

В течение часа управляющими компаниями будут созданы все условия для подачи отопления и горячей воды в дома, подключенные от этого участка тепломагистрали, сказали в горадминистрации.

КП уже сообщала, что 5 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области от диспетчера филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» поступило сообщение о том, что из-за возможного порыва на участке тепловой магистрали в районе улицы Павлуновского, ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в Центральном округе Курска

Обесточены оказались 34 дома в центре Курска. Без горячей воды и отопления остаются более 2, 5 тысяч курян.