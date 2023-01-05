В 2022 году куряне более 1,3 миллиона раз обратились в МФЦ

Всего было представлено 347 услуг Фото: Светлана ВОЛКОВА

В МФЦ Курской области подвели итоги работы за год. В 2022-м всем жителям региона были доступны государственные и муниципальные услуги в филиалах по принципу одного окна.

Количество обращений превысило 1, 3 миллиона. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 99,99%, заверили в Доме Советов.

Всего было представлено 347 наименований, 85 из них - услуги федеральных органов исполнительной власти, 136 - органов исполнительной власти Курской области, 126 - органов местного самоуправления.

Наиболее востребованными у курян в этом году стали: государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ; выдача, замена паспортов гражданина РФ; выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.