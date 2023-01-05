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НовостиОбщество5 января 2023 14:41

Куряне смогут сдать новогодние ели на переработку

По городу пройдет "Экотакси"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Деревья переработают на подстилку животным

Деревья переработают на подстилку животным

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянам поможет утилизировать новогодние елки «Экотакси».

Жителям Курска не стоит спешить выбрасывать новогоднюю елку - ведь 15 и 21 января по городу проедет «Экотакси». Об этом сообщает мэрия Курска.

Волонтеры в рамках проекта «Ёлки-Щепки» соберут у курян елки, сосны и пихты. После этого деревья отправят на территорию «Спецавтобазы по уборке города Курска», на которой при помощи специального измельчителя их превратят в щепу. Эти мелкие остатки пойдут в дальнейшем на подстилочный материал для животных.