Куряне смогут сдать новогодние ели на переработку

Деревья переработают на подстилку животным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянам поможет утилизировать новогодние елки «Экотакси».

Жителям Курска не стоит спешить выбрасывать новогоднюю елку - ведь 15 и 21 января по городу проедет «Экотакси». Об этом сообщает мэрия Курска.

Волонтеры в рамках проекта «Ёлки-Щепки» соберут у курян елки, сосны и пихты. После этого деревья отправят на территорию «Спецавтобазы по уборке города Курска», на которой при помощи специального измельчителя их превратят в щепу. Эти мелкие остатки пойдут в дальнейшем на подстилочный материал для животных.