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НовостиПроисшествия5 января 2023 14:29

Тепло и горячую воду курянам обещают вернуть к 6 января

В Курске устраняют аварию на теплосетях
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В зону отключения попали 34 дома

В зону отключения попали 34 дома

Фото: Даниил НАЙХИН

КП уже сообщала об аварии на теплосетях в районе улицы Павлуновского.

Специалисты «Квадры» продолжают устранять повреждение ветхого участка тепломагистрали. На место ремонта выехали Председатель Правительства Курской области - первый заместитель губернатора Алексей Смирнов, министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин, первый заместитель главы города Курска Николай Цыбин.

По предварительным данным, повреждение подающего трубопровода размером 500 мм произошло в результате внешней коррозии металла.

На месте работают 12 человек и четыре единицы техники.

В зону отключения попали 34 дома.

Изначально предполагалось, что тепло и горячая вода вернутся в дома курян к шести часам вечера. Однако сроки завершения ремонта пересмотрены.

- До конца текущих суток тепло должно вернуться в дома курян. Ситуация находится под контролем Правительства Курской области и администрации города, - сообщили в Доме Советов.