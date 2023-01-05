В Курске на уборку снега вышло 55 единиц техники

Снег засыпает регион Фото: Даниил НАЙХИН

Дорожные службы в Курске убирают снег.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, на расчистке автомобильных дорог от снега задействовано 55 единиц техники - комбинированные дорожные машины, погрузчики, пескоразбрасыватели, трактора и другие.

Механизированные бригады работают на основных магистралях, вручную убирают остановки, парковки, прибордюрную зону.

Ранее КП сообщала, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. С 7 по 9 января в Курской области ожидается опасное метеорологическое явление аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха составит минус 13-18 градусов, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.