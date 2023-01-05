Курянин поверил мошенникам, обещавшим прибыль от покупок и продажи акций

Полиция ищет мошенников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве, совершенном под предлогом получения прибыли от торговли акциями.

Заманчивое предложение о гарантированном доходе он увидел в Интернете и оставил свои данные.

Вскоре с ним связались брокеры и смогли убедить курянина, что он сможет получить колоссальную прибыль от покупок и продажи акции крупных компаний. Собеседники обещали помогать ему и сопровождать в совершении сделок.

Мужчина внес стартовую сумму и сразу увидел прибыль в программе, которую ему рекомендовали скачать. Далее курянину сказали, что теперь нужны более крупные вложения. Когда за две недели после перевода на посторонние счета 48 тысяч рублей он так и не смог получить какие-либо дивиденды, мужчина стал сомневаться в правдоподобности слов лже-брокеров и обратился в полицию.

Полиция ищет сейчас преступников.

Согласно статистике на сегодня жертвами подобного вида мошенничества все чаще становятся взрослые и пожилые люди.

Полиция просит курян запомнить, а также рассказать своим пожилым родственникам, что за яркой рекламой с обещаниями крупных заработков на бирже и торгах чаще всего стоят мошенники.

Если Вы не обладаете достаточными знаниями в финансовой сфере воздержитесь от предложений о покупках и продаже акций.