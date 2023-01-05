Пять игроков курского "Динамо" вызвали в сборную России

Баскетболистки из Курска снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 января тренерский штаб главной команды страны объявил фамилии игроков, которые приедут на февральский сбор.

В списке - пять игроков курского баскетбольного клуба "Динамо". Это Анна Буровая, Елизавета Комарова, Олеся Сафонова, Ольга Фролкина и Елизавета Шабанова.

Сбор пройдет с 4 по 10 февраля в Новогорске. Из 24 баскетболисток расширенного списка останутся 18.

- После завершения сбора женская национальная команда планирует отправиться в Минск, где 11 и 12 февраля должна провести два товарищеских матча со сборной Беларусь, - сообщают в РФБ.

Напомним, что в тренерский штаб сборной входят Дмитрий Шумихин и Денис Кандалов.

4 января в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске состоялось динамовское дерби. Местные девушки принимали гостей из Новосибирска. Сибирячки капитулировали уже по итогам первой четверти, проиграв с разницей в 18 очков (7:25). Курянки наращивали перевес два следующих игровых отрезка кряду, добившись преимущества в 32 балла. Новосибирское «Динамо» выиграло заключительную четверть (18:15), но на исходе поединка это никак не отразилось – 91:65 в пользу действующих чемпионок страны.